C’était autrefois une école. Bientôt, le terrain sera occupé par des habitations et un commerce. La construction débutera cet été dans la rue Capronnier, petite voirie schaerbeekoise entre le boulevard Lambermont et la rue François-Joseph Navez.

82 logements sociaux, qualifiés de durables et passifs, vont voir le jour sur la friche. Au rez-de-chaussée un supermarché Lidl sera également exploité. 103 emplacements de stationnement souterrains sont prévus.

Des logements "passifs"

Le projet de logements est porté par le promoteur immobilier Ion et l’Agence Immobilière Sociale Quartiers. "L'ensemble de l'immeuble est conçu pour procurer le meilleur confort thermique sans consommation d’énergie fossile. Cela signifie que le système de chauffage ne fonctionnera pas au gaz, mais avec des pompes à chaleur qui seront alimentées en énergie par des panneaux solaires", indique Kristof Vanfleteren, CEO d’Ion.

Selon le principe de l’"AIS", les logements seront proposés à un prix plus bas que celui du marché locatif conventionnel, et les propriétaires ont en échange une garantie de revenu et des avantages fiscaux. "Ce projet est un pas de plus dans la bonne direction et montre que les investisseurs privés croient eux aussi en notre vision sociale", commente Thibauld Collignon, directeur de l’ASBL Agence Immobilière Sociale Quartiers, qui va gérer pendant trente ans l’ensemble du bâtiment.

Les permis ont été approuvés et la vente des appartements a d’ores et déjà commencé. Les travaux devraient être achevés d’ici fin 2024.

© D.R.

© D.R.