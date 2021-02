La commune de Schaerbeek a inauguré ce jeudi un parcours d'agilité pour les chiens dans le parc de la Jeunesse, situé près de l'hôpital Brugmann.

"L’ambition de ce projet est d’améliorer la qualité de vie des animaux, d’offrir aux chiens un parcours ludique et récréatif en plein air comportant des agrès permettant des exercices de divers niveaux de difficultés. Nous créons ainsi une nouvelle destination de détente et de jeux pour les Schaerbeekois et leurs compagnons à 4 pattes", déclare Deborah Lorenzino, échevine du Bien-être animal.

© DR

© DR

Pour rappel, l'Agility est une discipline ouverte à tous les chiens en bonne forme physique. Cette discipline permet aux chiens de s’amuser en réalisant un parcours d’obstacles dans un ordre défini et dans un temps imparti. Il s'agit d'une activité éducative et sportive destinée à améliorer l'intelligence du chien et son intégration dans la société.

Le parcours est composé de 7 agrès différents permettant de nombreuses combinaisons d’exercices et de jeux. "Le projet a été installé dans une partie spécifique de l’aire de liberté et ce afin de maintenir un large espace ouvert propice à la détente, au défoulement, à la course ou encore à l’interaction des chiens et de leurs maîtres", précise Deborah Lorenzino.

"Schaerbeek est l’une des communes où l’on compte le plus de chiens. Il est donc normal de penser des espaces pour ces animaux et leur bien-être. Grâce à un soutien financier de la Région bruxelloise d’un montant de 3.000€, les 6.290 chiens de la commune mais aussi d’ailleurs pourront profiter d’un espace de jeux inédit pour se dépenser en toute sécurité", déclare Bernard Clerfayt, ministre bruxellois du Bien-être animal.