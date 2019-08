La bourgmestre de Schaerbeek, Cécile Jodogne, a décidé de faire interdire la consommation d'alcool dans une dizaine de rues du quartier Brabant, annonce Bruzz jeudi.

Cette décision fait écho à la décision de la commune bruxelloise voisine, Saint-Josse-ten-Noode, qui interdit la consommation d'alcool en rue après 22h00. Selon le règlement de police déjà en vigueur dans la commune de Schaerbeek, il est interdit de boire de l'alcool sur la voie publique entre 22h00 et 09h00 du matin. Dans le quartier Brabant, cette consommation est donc désormais complètement interdite, sauf sur les terrasses des débits de boissons et restaurants. Les rues concernées par la nouvelle mesure de la commune de Schaerbeek sont la rue du Brabant, la rue d'Aerschot, la rue Verte, la rue de Quatrecht, la rue Dupont, la rue Allard, la rue de la Fraternité, la rue Rogier, la rue d'Hoogvorst, la rue de Potter et la rue du Liedts.

D'après la règlementation de la commune, l'interdiction totale de consommer de l'alcool en rue pour ces onze artères s'applique à titre provisoire jusqu'au 31 octobre 2019.

L'objectif de la mesure est de "réduire les problèmes majeurs pour le maintien et le rétablissement de l'ordre public", a commenté Cécile Jodogne à Bruzz.

Les contrevenants sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 350 euros.