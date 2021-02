A ce jour, près de 15 000 Schaerbeekois(es) de plus de 18 ans (15% de la population de plus de 18 ans) ont demandé et reçu leur chèque de 10 € ainsi que 3 300 agents communaux/CPAS ont reçu leur chèque de 30 € à consommer dans les commerces participants. On compte 4 500 chèques réellement scannés (24%).

Il reste 13 000 chèques de 10 € disponibles pour les Schaerbeekois(es) qui n’ont pas encore fait la demande via un simple formulaire en ligne.

Au vu des chèques encore disponibles, des chèques non encore utilisés, de la réouverture des coiffeurs et des instituts de beauté le 1er mars et en espérant une réouverture de l’Horeca dans les semaines qui viennent, le collège des bourgmestre et échevins représenté par l’échevine des Commerçants, Lorraine de Fierlant (LB), a décidé de prolonger l’action jusqu’au 1er juin 2021.

"Nous comptons près de 450 Horeca sur notre territoire et de très nombreux coiffeurs. Il me semblait juste qu’ils puissent pleinement bénéficier de l’action qui est un succès auprès des Schaerbeekois(es). La situation est déjà tellement difficile pour eux que nous devons tout faire pour les soutenir", explique-t-elle.

Notons qu’en moyenne 750 chèques sont utilisés/scannés chaque semaine dans les commerces participant à l’action. La commune a prévu d’en distribuer 28 000 au total auxquels il faut rajouter 3 300 chèques offerts aux agents communaux et du CPAS.