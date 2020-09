Du 28 septembre au 9 octobre, des conteneurs seront à nouveau placés dans différents quartiers de la commune. De 9h à 18h, vous pourrez y déposer gratuitement 3 m³ d'encombrants sur présentation de votre carte d'identité.

Lundi 28 septembre, la commune vous donne rendez-vous rue Adolphe Marbotin, entre les rues Destrée et de l’Agriculture. Mardi 29, le conteneur se trouvera place de Houffalize, devant le Neptunium. Mercredi 30, il sera placé avenue E. Plasky (berme centrale entre l’avenue de l’Emeraude et le square Plasky). Jeudi 1er octobre, rendez-vous rue Gaucheret, entre la rue Destouvelles et l'avenue de la Reine. Vendredi 02, le conteneur se trouvera sur l'avenue Monplaisir.

Retrouvez l'entièreté du calendrier de collecte sur le site de la commune.