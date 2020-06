Des citoyens ont installé un potager collectif devant leur garage. "On ne peut pas réserver un espace de parking avec des objets divers", répondent les autorités locales.

Plutôt que des voitures, pourquoi pas des potagers ? En février dernier, un couple de Schaerbeekois a décidé de verduriser l'espace public situé devant son garage. La rue Godefroid Devreese a ainsi accueilli un petit potager collectif, à disposition du couple et de ses voisins. Leur initiative n'a cependant pas plu à la commune, qui pointe l'absence de permis permettant de réaliser un tel aménagement.

"Ça a commencé par des agents de quartier qui sont venus nous dire qu’on devait le retirer, explique Xavier Damman à la RTBF. On leur a répondu qu’on ne comprenait pas, que ça ne dérange personne, qu’on ne peut de toute façon pas se garer là. Puis ils ont appelé la police, elle est venue et nous a dit aussi de le retirer […]. Ils ont fait un rapport à la commune. On a alors reçu un courrier, nous précisant qu’on ne peut pas réserver un espace de parking avec des objets divers. Mais ce n’est pas une place de parking."

Sur sa page Facebook, le Gracq annonce aujourd'hui que la commune a finalement retiré le potager. "Après les avoir menacés d'une amende administrative de 350 euros sans obtenir de réponse, la commune est donc venue dans le courant de la nuit retirer leur potager... Cette affaire regrettable devrait nous interpeller sur les priorités que nos sociétés se donnent, aujourd'hui : alors qu'il semble acceptable de disposer d'un espace privatisé devant son garage pour y placer une voiture, y mettre un potager collectif n'est pas autorisé !"