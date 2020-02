Ce samedi, la collecte des sacs poubelles par l'agence Bruxelles Propreté (ABP) n'a pas été effectuée dans de nombreuses rues à Schaerbeek. Dimanche, à la suite d'une mise en demeure, ce sont finalement les agents comunaux qui ont dû intervenir. "Ce genre de situation se produit bien trop souvent", déplore l'échevine de la Propreté publique Déborah Lorenzino (Défi). La commune de Schaerbeek a donc décidé de taxer l'ABP. " Samedi matin, nous avons constaté que les sacs blancs de nombreuses rues de Schaerbeek n’avaient pas été collectés. Tout comme les riverains, nous avons été surpris par cette situation qui devient très vite chaotique dans une commune aussi dense que la nôtre. Nous n’avons reçu aucune information de l’Agence à ce sujet et avons donc décidé de la mettre en demeure d’effectuer un rattrapage au plus vite", explique l'édile.

Dimanche, n'ayant pas de nouvelles de l'ABP, le service propreté de la commune a collecté lui-même les poubelles. Dès 7h du matin, 9 agents communaux ont enlevé les sacs blancs de la chaussée des axes les plus problématiques comme la chaussée d'Helmet ou encore la rue du Brabant. "Nous devrions travailler main dans la main avec l’Agence Bruxelles-Propreté. Dans les faits, c’est tout le contraire : nous constatons tellement de problèmes au quotidien que cela nous prend du temps et beaucoup d’énergie d’être derrière cet opérateur de propreté. Ce week-end, une fois de plus, nous avons dû laisser tomber notre propre travail pour effectuer celui de l’ABP. Au final les poubelles publiques n’ont pas pu être vidées et certaines rues n’ont pas pu être balayées par nos agents communaux."

L'agence régionale sera donc taxée sur base du règlement-taxe sur la malpropreté publique et les faits générateurs de salissures sur les voies et lieux publics.