Une plaque a été apposée sur la maison, en présence de membres du collège schaerbeekois, dont la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne, ainsi que de la secrétaire d'État bruxelloise à l'Égalité des chances Nawal Ben Hamou. Ces deux dernières ont exprimé leur soutien à la fondation à l'approche des commémorations des 20 ans du drame et ont valorisé l'importance du travail de mémoire. Le cabinet de la secrétaire d'État fédérale à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité Sarah Schlitz était également représenté. Gérard Buyck, le voisin qui a secouru les trois enfants de la famille sous les tirs du forcené, a également pris part à l'événement.

Rendez-vous le 7 mai 2022

La fondation a également lancé sa campagne #RDV7MAI2022 en perspective de la commémoration des 20 ans du drame et un crowdfunding en rapport.

"On aspire à ce que la rue soit renommée en leur mémoire", a expliqué Kenza Isnasni, à l'origine la fondation créée en mémoire de ses parents. "L'espace public est le reflet de l'histoire de la société et avoir une rue à leurs noms permettrait de prolonger le travail de mémoire, qui doit perdurer pour que ce genre d'actes ne se reproduise plus jamais... C'est aussi une manière de valoriser leur histoire et celles de toute une génération de parents", a-t-elle ajouté.

La fondation a établi son siège social dans l'immeuble où ont été assassinés Habiba El-Hajji (45 ans) et Isnasni Ahmed (47 ans) afin d'oeuvrer au travail de mémoire, mais elle ne travaille pas dans les locaux.