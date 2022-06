Ce samedi, les hommes du feu bruxellois sont intervenus à Schaerbeek vers 7h, rue Alexandre Markelbach dans le quartier Dailly pour secourir un chaton "coincé dans le compartiment moteur d’une voiture". "Le chaton fut rapidement libéré de sa fâcheuse posture", indique le porte-parole des pompiers.

Mais fait remarquable : "comme le chaton était non identifiable et visiblement trop jeune pour se prendre en charge tout seul, une des inspectrices de police de la zone Bruno sur place, s'est proposé d'adopter le chaton et lui offrir un foyer chaleureux et sécurisé."