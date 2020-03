Le festival se déroulera du 16 au 21 mars dans plusieurs lieux de la commune.

Pour valoriser l'égalité et lutter contre les discriminations, Schaerbeek organise une semaine sur le thème de l'action et de la mobilisation pour l'égalité des chances, avec la première édition du festival S.A.M.E. "Nous allons parler de sexisme, de racisme, de handicap et d'homophobie dans différents endroits de la commune, explique l'échevine de l'Egalité des des genres et des chances et de la Culture Sihame Haddioui (Ecolo). Nous allons également explorer Schaerbeek sous un angle nouveau et inclusif. Et nous terminerons la semaine avec humour car il faut pouvoir le faire, quelle que soit la gravité du sujet."

Entre le 16 et le 21 mars, un événement différent aura ainsi lieu chaque jour à un endroit différent de la commune : exposition, film, débat, marche de sensibilisation, performance artistique et stand-up. Pour mettre sur pied ce festival, l'échevine a collaboré avec divers services et associations communales. "Je suis heureuse de ces collaborations, cela montre à quel point le sujet est vivant. J'ai l'intention de faire de ce festival un événement festif annuel, où nous réfléchirons tous à la manière dont nous pouvons créer ensemble une société plus juste. Après la marche nationale contre le racisme du samedi, nous clôturerons le festival avec une bonne dose d'humour."

Retrouvez le programme complet du festival sur le site de la commune.