Elu aux dernières élections régionales comme parlementaire bruxellois, l'échevin schaerbeekois Sadik Koksal (Défi) va quitter son mandat communal afin de respecter les règles de son parti sur le décumul des mandats.

Afin de le remplacer, Bernard Clerfayt (Défi), bourgmestre en titre de Schaerbeek, a proposé au MR de rejoindre la majorité. Si elle trouve un accord avec le leader de la Liste du bourgmestre, la section schaerbeekoise du parti libéral pourrait demander à Angelina Chan de remplacer Sadik Koksal.

"J’ai invité le MR à rejoindre la Liste du Bourgmestre dès maintenant et pour les élections de 2024. A ses trois élus (deux conseillers communaux et un conseiller CPAS), je propose de poursuivre la mise en œuvre de l’accord de majorité avec Ecolo et d’occuper un poste d’échevin. J’attends leur réponse officielle", précise Bernard Clerfayt.