Une place rénovée, une nouvelle pleine de jeux pour enfants et quelques jardins, le square Apollo, à Schaerbeek, devrait être un endroit où il fait bon vivre. Mais à écouter les riverains, c'est pourtant tout l'inverse. Nuisances sonores, vols, bagarres, insultes et trafic de drogue : les habitants du quartier sont à bout de nerfs.

"Depuis les travaux de rénovation et le départ du concierge, on n'a plus aucune qualité de vie. C'est devenu le ghetto, on n'est tranquille nulle part, lancent-ils d'emblée. Les deux tours d'habitations du Foyer Schaerbeekois ne nous offrent aucune sécurité. Des jeunes y rentrent comme ils veulent, dégradent nos fenêtres et faux-plafonds. Ils y cachent de la drogue, fument des joints dans la cage d'escalier, laissent traîner leurs déchets et squattent la cave."

A côté du bloc 2, les jeux pour enfants sont loin de faire le bonheur des familles. "Des jeunes y traînent toute la journée. Quand il fait beau, ils sont à septante en bas de chez nous, à crier, insulter. Vous n'imaginez pas le bruit que ça