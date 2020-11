Promesse tenue. "Nous allons relancer l'action à la réouverture des magasins, on espère mi décembre", indique Lorraine de Fierlant (LB), échevine de l'économie et des commerces de Schaerbeek. L'action concernera les 2400 commerces, établissements horeca compris, de Schaerbeek. Ces derniers doivent s'inscrire pour recevoir toutes les informations et pour télécharger l'application qui leur permettra de scanner le QR code des fameux chèques commerces.

C'est la seule procédure qui est demandée aux commerçants. "Cette fois-ci ce sont les habitants de Schaerbeek qui recevront le chèque de 10 euros par e-mail. Ils pourront aller le dépenser dans le commerce qui le souhaite directement. Soit ils impriment le chèque soit ils le scannent via leur smartphone. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde". Tous les chèques scannés seront automatiquement enregistrés au niveau de la commune qui pourra, par la suite, rembourser les montants des chèques aux commerçants. "C'est un nouveau test. J'espère qu'on va pouvoir atteindre tous les commerçants".

"Pour éviter la fracture numérique, les Schaerbeekois qui n'ont pas accès à internet et/ou qui ne peuvent pas se déplacer, pourront recevoir par courrier leur chèque papier", précise également Lorraine de Fierlant.

L'opération est prévue du 20 décembre au 15 février. Pour les 400 établissements horeca de la commune qui ne pourront pas ouvrir mi décembre et profiter de cette opération en même temps que les autres, l'échevine s'engage à prolonger l'opération. Au total, 28 000 chèques de 10 euros seront édités et distribués aux Schaerbeekois pour un total donc de 280 000 euros.

Des chèques commerces de 30 euros pour les employés communaux

L'autre mesure pour encourager les commerçants de Schaerbeek a été annoncée mercredi lors du conseil communal. Les 3300 employés communaux (écoles, administration et CPAS) recevront avec leur fiche de paie de décembre un chèque achat de 30 euros à dépenser dans l'un des commerces de la commune. Cette mesure a un coût de 99 000 pour la commune. "C'est un petit cadeau de fin d'année, précise Lorraine de Fierlant qui est aussi échevine aux ressources humaines. Beaucoup d'employés mangent dans les restaurants ou snacks de la commune."

Cédric Mahieu, (CDH-CD&V) conseiller communal de l'opposition est ravi de cette initiative: "Ils ont suivi ce que je suggérais, c'est une bonne nouvelles pour les personnels de la commune".

L'opération chèques commerce de Schaerbeek nouvelle version est en train d'être finalisée et sera prête pour la réouverture des commerces. Cette action, déjà mise en place en octobre pour une durée de trois semaines, avait fait un flop . En plus d'être trop court, le système qui consistait à aller dans un commerce A pour recevoir son chèque et le dépenser dans un commerce B n'était pas assez lisible à la fois pour les consommateurs et les commerçants. La commune avait promis de rectifier le tir.