Schaerbeek annonce les mesures qui accompagneront les commerces rue de Brabant et chaussée d'Helmet.

Suite au Conseil national de sécurité de ce mercredi, la commune de Schaerbeek a entériné un plan d'accompagnement des commerces en vue de leur réouverture le 11 mai prochain. "Le principal enjeu à Schaerbeek se situe au niveau de la rue de Brabant et de la chaussée d'Helmet qui drainent habituellement un nombre important de clients", indique l'échevine de la Dynamisation économique Lorraine de Fierlant (liste du bourgmestre).

Dès le 11 mai, trois équipes d'accompagnement se rendront sur le terrain, l'une à la rue de Brabant, l'autre chaussée d'Helmet et la troisième mobile sur l'ensemble du territoire. Elles informeront les commerçants sur les mesures à respecter et vérifieront le respect de la distanciation sociale, tant dans les commerces que dans les artères commerçantes.

Il sera par ailleurs interdit de sortir les étals rue de Brabant, chaussée d'Helmet et rue Richard Vandevelde. Cela permettra aux passants de faire la file le long du magasin ou de passer leur chemin en respectant la distanciation sociale. Un sens sera imposé par trottoir dans ces trois artères. Il sera illustré par des flèches à même le sol. Une partie du trottoir réservée aux files d’attente sera suggérée par délimitation au sol.

La commune précise en outre avoir demandé à Bruxelles Propreté d'être vigilant quant aux collectes sur ces trois axes commerçants afin de ne pas encombrer inutilement les trottoirs. Enfin, des annonces audio sont à l'étude pour être diffusées toute la journée dans la rue de Brabant, rappelant les consignes de sécurité.

D'autres mesures, plus strictes, pourraient être prises dans les prochains jours sur base des observations de terrain et des directives émanant des Conseils de sécurité, indique la commune. "Supprimer temporairement des places de stationnement pourrait aussi être envisagé si on observe des soucis majeurs au niveau des flux de chalands, explique Lorraine de Fierlant. Mais la police ne recommande pas cette mesure qui engendrerait des encombrements dans les rues annexes. Et puis, les commerçants ont tellement souffert ces dernières semaines avec la crise du Covid-19 que je ne souhaite pas les pénaliser à nouveau avec une mesure qui ne permettrait pas à certains clients de venir."