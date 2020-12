Un accident est survenu ce mercredi matin entre un cycliste et un automobiliste au carrefour entre la rue du Noyer et l'avenue de la Brabançonne, dans la commune de Schaerbeek.

"A 10h44, on nous a signalé un accident dans la rue du Noyer entre un cycliste et un automobiliste. Nos services de police sont intervenus sur les lieux immédiatement. Le cycliste a été blessé et a été transporté à l'hôpital. Initialement ses jours étaient en danger. Actuellement, le cycliste se porte mieux. Le conducteur de la voiture a soufflé safe. Un périmètre a été établi", explique Amal Ihkan, porte-parole de la zone de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse, Evere).

De son côté, la section schaerbeekoise du Gracq pointe du doigt ce carrefour particulièrement accidentogène. "Ce n'est pas la première fois qu'un accident y a lieu. Nous avons déjà alerté la commune de Schaerbeek à ce sujet", explique le Gracq sur sa page Facebook. "Dans l'immédiat, toutes nos pensées vont à la victime et à sa famille. Nous espérons un bon et prompt rétablissement."