Ce jeudi 1er octobre, le port du masque restera obligatoire dans certaines zones de la commune de Schaerbeek. Outre les abords des écoles et l'enceinte des marchés communaux, près d'une trentaine d'artères sont concernées : rue de Brabant, place Liedts et rue Gallait, rue d’Aerschot et rue Allard, rue de Quatrecht, place Solvay et place Bolivar, chaussée de Helmet, rue Vandevelde et square Apollo, rue Josaphat, place pavillon, rue Navez, rue Van Oost et place Verboekhoven, place de la Reine, place Pogge et le tronçon de la chaussée de Haecht depuis la place Pogge en direction de Saint-Josse, chaussée de Louvain, place Meiser et place Dailly, place des Bienfaiteurs, place Lehon, rue des Coteaux (uniquement sur le tronçon à partir de l’avenue Rogier en direction de Saint-Josse), place Gaucheret, place Stephenson, place de Houffalize.

La commune se chargera d'informer ses gardiens de la paix et travailleurs sociaux de rue mais aussi ses habitants, au travers notamment d'un affichage sur les lieux concernés et d'une communication sur le site communal et les réseaux sociaux. "Dès le début, nous avons ajouté à notre communication classique une communication bien spécifique avec nos relais d’opinions, les "influenceurs" et bien entendu aussi avec l’ensemble des mosquées sur le territoire, le monde associatif, les artistes, les maisons de jeunes, écoles de devoir, bibliothèques, maisons médicales, comité de quartier… C’est ainsi près de 350 "contacts" qui ont été mobilisés", précise la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi).