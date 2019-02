Des feux de l'axe régional étaient déjà défectueux au moment d'un accident ce lundi.

Le groupement citoyen 1030/0 à Schaerbeek a repéré un nouveau couac au boulevard Lambermont quelques jours à peine après la collision entre trois piétons et une voiture sur l'artère, à hauteur de l'arrêt Héliotropes. Le problème se situe un arrêt plus loin à Chazal.

Les feux de signalisation au carrefour entre l'avenue Chazal et le boulevard Lambermont ne fonctionnaient plus ce vendredi matin vers 11h. Le groupe de citoyens qui se sont organisés pour une meilleure sécurité routière et une meilleure mobilité dans la commune demandait des réparations le plus rapidement possible.

"Cela a été signalé, un technicien est sur place pour résoudre le problème", indiquait Bruxelles Mobilité en réponse à la publication du groupe 1030/0 sur les réseaux sociaux. La porte-parole de l'organisme public confirme avoir reçu la notification du problème vers 10h30 et explique qu'un technicien est bien passé sur place car l'installation avait sauté. L'origine du problème est un souci électrique et l'incident est depuis clôturé.

Le collectif 1030/0 avait déjà indiqué que des feux du boulevard Lambermont, à hauteur de l'arrêt Héliotropes, étaient défectueux au moment d'un accident grave ce lundi. Une version confirmée par Bruxelles-Mobilité mardi après-midi auprès de nos confrères de Bruzz. "Il y avait un problème avec le fusible du feu de signalisation. Ce problème est maintenant résolu".

Pour rappel, une dame et ses deux petits-enfants ont été fauchés sur un passage piéton du boulevard Lambermont ce lundi vers 7h30. Le collectif citoyen 1030/0 a prévu de réaliser une chaîne humaine pour demander une meilleure sécurité sur l'axe régional mardi prochain entre 8h et 8h30.