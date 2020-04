Un souci, une demande ? Appelez le 02/244.75.11

La commune de Schaerbeek vient d'ouvrir un call-center à destination de ses seniors. Au 02/244.75.11, disponible de 8h à 12h et de 13h à 16h, les personnes âgées dans le besoin seront transférées vers des assistants sociaux. Leur job ? Répondre aux demandes et inquiétudes des Schaerbeekois et Schaerbeekoises les plus âgées. Un folder a également été distribué au 3 000 Schaerbeekois âgés de plus de 70 ans.

"Il s’agit d’apporter une écoute attentive, mais aussi de répondre pratiquement aux demandes grâce à la mise en oeuvre d’un réseau d’intervenants triés sur le volet", explique l'échevin schaerbeekois en charge des séniors Frédéric Nimal.