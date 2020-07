Les travaux de rénovation de la piscine Neptunium de Schaerbeek sont plus importants que prévu. Conséquence pour la commune : une facture qui passe de 2,2 à 8,6 millions d'euros.

Schaerbeek et Beliris signent en 2016 un accord de rénovation complète de la piscine Neptunium. Les deux parties se répartissent le budget nécessaire à la modernisation de l'infrastructure : 2,2 millions d'euros pour la commune, 5,4 pour Beliris.

Mais dans le contrat, Beliris indique que les surcoûts seront à charge de la commune. Et depuis 2016, ces surcoûts sont nombreux : découverte d'amiante, carrelage qui saute, etc., les travaux supplémentaires se multiplient. A tel point qu'aujourd'hui, le budget global atteint les 16 millions d'euros.

La commune reproche à Beliris d'avoir mal anticipé les problèmes. "Nous ne pouvions pas découvrir l'amiante tant que la piscine était encore exploitée, réagit Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris, au micro de BX1. Nous n'avons pas pu faire tous les tests destructifs. C'est la même chose pour la cuve. Nous ne pouvions pas prévoir que le carrelage allait sauter.”

Pour que les travaux se poursuivent, Schaerbeek a avancé 6,3 millions d'euros et demande désormais l'aide de la Région bruxelloise et de Beliris. “Nous n’avons pas pu faire certains projets mais maintenant, nous ne pouvons plus nous permettre des dépassements", conclut Vincent Vanhalewyn (Ecolo), échevin des Travaux publics.

Des négociations entre la commune, la Région et le fédéral (c'est la Première ministre Sophie Wilmès (MR) qui est en charge du portefeuille de Beliris) devraient avoir lieu à la rentrée. La réouverture de la piscine, prévue en septembre 2021, sera certainement reportée.