Les pompiers de Bruxelles conseillent aux riverains de garder leurs portes et fenêtres fermées.

Un incendie s’est déclaré ce mardi matin vers 10h à la chaussée de Louvain à Schaerbeek. Le bâtiment en feu, situé au numéro 329, abrite une carrosserie. Il s’agirait d’un immeuble ancien selon le Siamu. Les services de secours ont mis environ 50 minutes pour venir au bout des flammes.

Quatre personnes ont été intoxiquées par les fumées et transférées vers l’hôpital. Il est possible que d’autres personnes doivent encore être évacuées.

© D.R.



La chaussée de Louvain est fermée à la circulation. La zone de police Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek) est intervenue préventivement suite à l’incendie en interrompant le marché de la place Dailly.

Les hommes du feu sont toujours sur place et les causes de l’incendie ne peuvent encore être déterminées. “On conseille aux gens dans les environs de garder leurs portes et fenêtres fermées”, explique aussi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.