A quelques jours de la réouverture des terrasses, la commune de Schaerbeek a reçu une cinquantaine de demandes sur les 450 établissements Horeca que compte son territoire. "Tous les établissements ne disposent pas d'une terrasse et seuls ceux qui sont en ordre de dossier terrasse sont autorisés", précise Lorraine de Fierlant (LB). L'échevine en charge des Commerçants indique par ailleurs que les retours de l'été passé ont été très positifs sur les extensions de terrasses.

En ce qui concerne l'action des chèques commerces, 71% des chèques de dix euros disponibles ont été demandés, soit 19 000 sur 28 000. Cependant, seuls 33% (6 678) ont été réellement utilisés. Sur les 3 300 chèques de trente euros distribués au personnel communal et du CPAS, 62% ont en outre été utilisés (2 060).

9 000 chèques de dix euros n'ayant pas encore été distribués, le conseiller communal Cédric Mahieu (CDH) a invité les autorités locales à utiliser ce budget pour soutenir la reprise de l'Horeca. "On pourrait proposer une prime de réouverture pour l'achat de matériel lié aux terrasses (plaids, chauffages extérieurs, protection contre la pluie). Ou proposer des achats groupés pour obtenir ce matériel à des coûts moindres. Certaines communes ont recensé sur leur site internet les restaurants qui font du take-away, pourquoi ne pas le faire ?"

La commune a néanmoins rappelé que l'action des chèques commerces est prolongée jusqu'au 1er juin. "Un mail a été envoyé pour rappeler cela aux gens. Par ailleurs, il reste du budget mais on ne peut l'engager pour l'instant car les chèques encore disponibles pourraient être demandés dans les prochaines semaines. On fera un bilan en juin lorsque l'opération sera terminée", indiquent l'échevine et la bourgmestre Cécile Jodogne (Défi).