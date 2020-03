Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mercredi après-midi, un jeune de 20 ans à six ans de prison pour treize des quatorze préventions de vol mises à sa charge.

Parmi les faits les plus graves reprochés à celui-ci figurait un "home invasion" au préjudice d'une dame âgée de 81 ans. Celle-ci avait subi une incapacité de travail d'un mois. Le tribunal a condamné le prévenu à l'indemniser à hauteur de 5.000 euros pour le dommage moral. Le dommage matériel, évalué par la partie civile à 23.000 euros, soit la valeur des bijoux volés, doit faire l'objet d'un nouveau débat, faute de pièces justificatives.

La procureure avait requis une peine de cinq de prison, mais le tribunal a estimé que la peine devait être plus élevée, compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de remise en question du prévenu et de la circonstance qu'il s'en est notamment pris à une femme âgée et vulnérable. L'agression de celle-ci était le seul fait que le prévenu a contesté à l'audience.

Le jeune homme s'était présenté, le 17 mai 2017, en compagnie de deux autres individus, au domicile d'une dame âgée de 81 ans vivant seule, à Schaerbeek. "Dès qu'elle a ouvert la porte, ils l'ont bousculée, jetée à terre, frappée puis traînée jusqu'au salon. Ils l'ont ligotée avec des colsons puis ont fouillé la maison", avait relaté l'avocate de la victime, Me Ariana Di Dio. "Ils ont volé des bijoux, de l'argent et sa carte de banque".

Les trois auteurs s'étaient restaurés chez leur victime tandis que celle-ci était toujours ligotée. Ils lui avaient ensuite soutiré son code bancaire puis étaient partis après avoir appelé les secours avec son GSM.