Du parc de la Jeunesse à l’enclos des ânes en passant par la plaine du tir à l’arc, la plaine des azalées ou le célèbre kiosque à musique, le parc Josaphat tout entier s’animera cet été pour la cinquième édition de The Park To Be. Cette année, l’événement s’adapte aux circonstances et propose un programme d’animations tous les week-ends, du 3 juillet au 29 août. En parallèle, d’autres activités estivales sont également organisées par la commune sur tout le territoire de Schaerbeek : lire dans les parcs, été jeunes, été sur Apollo, etc.

Cette année, le parc Josaphat s’anime exclusivement les week-ends. Chaque samedi et dimanche, plusieurs partenaires schaerbeekois et bruxellois proposeront des activités riches, variées, gratuites et thématiques. Prendre l’air, créer, apprendre, jouer, danser, rire, partager, découvrir, passer du temps entre amis ou en famille : une panoplie d’activités gratuites, accessibles à tous et très variées combleront les envies de chacun et chacune.

Parmi les thèmes phares, l’inévitable cinéma en plein air Josaphat fait son cinéma ouvrira les festivités à la plaine du tir à l’arc dès 11h les 3 et 4 juillet. Au programme : dessins animés, documentaires et un film grand public. A noter : les activités proposées seront identiques le samedi et le dimanche et réparties sur différents lieux afin d’accueillir le public en toute sécurité.