L'école 16 (primaire), située à Schaerbeek, est victime de l'épidémie de coronavirus. La commune a en effet annoncé par communiqué que cinq classes de primaire étaient en quatorzaine depuis ce mercredi, élèves et professeurs ayant été appelés à se faire tester rapidement.

Ces sept derniers jours, cinq cas de coronavirus ont été déplorés au sein du personnel enseignant. Deux autres enseignants sont également symptomatiques mais n'ont pas encore été confirmés positifs.

Cécile Jodogne, bourgmestre de Schaerbeek, a pris contact avec la Cocom, l'autorité responsable des suivis sanitaire à Bruxelles. Il en est ressorti que les professeurs de l'établissement devaient maintenant être considérés "comme un cluster à part entière". Conséquence: tous les professeurs de l'établissement primaire doivent respecter une quatorzaine et se faire tester.

Bien évidemment, vu la situation, les classes ne pourront se tenir. Des mesures ont toutefois été prises pour accueillir à l'école des élèves de première primaire ces jeudi et vendredi. Pour le reste, la commune ajoute que "l’échevin de l’enseignement et son équipe travaillent à mettre en place la meilleure solution possible dès lundi prochain".