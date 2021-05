Ils ne sont pas dans un état critique. Un appel a été passé aux secours pour un problème médical. Une ambulance et un SMUR (Service Mobile d'Urgence et de Réanimation) ont été envoyés sur les lieux. Le détecteur CO des ambulanciers s'est déclenché à leur entrée dans un appartement du rez-de-chaussée. Ils ont en réaction évacué les 10 habitants de l'immeuble, ont ouvert les fenêtres et ont demandé à ce que des pompiers soient mobilisés sur place. Les secours ont transporté à l'hôpital 3 personnes intoxiquées qui vivaient au rez-de-chaussée.

"Tout le bâtiment était rempli de CO, mais les 7 habitants des étages ont pu regagner leurs appartements après ventilation et contrôle", a expliqué le porte-parole des pompiers. "Il n'y avait pas de problème avec leur chaudière. Seule celle du rez-de-chaussée, qui était d'un autre type, avait un souci. Elle a été scellée avec le compteur de gaz par Sibelga", le gestionnaire des réseaux gaz et électricité à Bruxelles.