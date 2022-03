Un homme de 55 ans a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO), chez lui à Schaerbeek, mardi soir, selon les pompiers de Bruxelles. Il a été transporté à l'hôpital, mais son pronostic vital n'est pas engagé.

La cause de l'intoxication est un brûleur à gaz qui n'a pas été installé conformément à la réglementation. Une ambulance et une équipe du SMUR ont été envoyées, mardi soir vers 20h00, avenue Rogier à Schaerbeek, pour un homme victime d'un malaise. Lorsque les ambulanciers sont entrés dans l'appartement du quinquagénaire, leur détecteur de CO s'est immédiatement déclenché. Ils ont ensuite ouvert toutes les fenêtres et transféré la victime à l'hôpital sous escorte du SMUR.

Les pompiers se sont également rendus sur place et ont déterminé que la cause de l'intoxication était un brûleur à gaz, mal installé. L'alimentation en gaz de l'appartement a donc été coupée.

Les pompiers de Bruxelles rappellent qu'il est primordial de faire installer des appareils de chauffe conformes, par un technicien agréé, et de faire régulièrement les entretiens requis. Il est également essentiel de prévoir une bonne ventilation dans la pièce où il est installé et d'aérer régulièrement, mais aussi de disposer d'un système efficace d'évacuation des gaz de combustion.