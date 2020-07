La Société d'aménagement urbain (SAU) prépare l'ouverture d'un parc provisoire sur le site de l'ancienne gare de triage Josaphat.

La Région bruxelloise prévoit la création d'un nouvel espace d'occupation temporaire, à Schaerbeek. L'ancienne gare de triage Josaphat se transformera prochainement en un parc temporaire, apportant un complément naturel au parc Josaphat tout proche et très sollicité par les riverains depuis le confinement.

"Il est encore trop tôt pour pouvoir détailler tout ce qui se passera dans le futur parc. L’idée maîtresse de "L’Été à Josaphat" est de permettre aux Schaerbeekois, aux Everois et à tous les Bruxellois qui le souhaitent de pouvoir découvrir le site, s’y promener et y mener les activités que l’on mène une belle journée d’été en famille ou entre amis dans un parc : pique-niquer, profiter du soleil, jouer, toutes générations confondues, découvrir la nature... La culture ne sera pas oubliée", précise le directeur de la SAU Gilles Delforge.

L'espace sera également rendu accessible aux associations et écoles des environs, pendant les vacances et à la rentrée. Le parc devrait ouvrir début août et rester ouvert jusqu'à la fin du mois d'octobre. "Ouvrir début août est un challenge. Nous allons sécuriser un espace relativement vaste, en posant des clôtures pour garantir la sécurité des visiteurs vis-à-vis des voies de chemin de fer et protéger une large zone de friche qui restera inaccessible pour y maintenir la biodiversité."

Un gardiennage et une surveillance nocturne seront organisés pour assurer la tranquillité des riverains. "Nous communiquerons dès que possible sur les activités et détails pratiques, conclut Gilles Delforge. "L’Été à Josaphat" sera différent des occupations temporaires déjà mises en œuvre par la SAU sur d’autres sites (See U sur le site Usquare.brussels et MolenWest à la Gare de l’Ouest), compte tenu des spécificités du site. Mais le fil rouge est le même : faire contribuer le foncier de la Région et de la SAU au développement de la cohésion sociale dans le quartier où il est situé."