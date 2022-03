Le lieu, entre les rues Jolly et Gaucheret, abrite désormais la 18e crèche communale de la Cité des Ânes.

C’était une parcelle abandonnée, c’est désormais un lieu de vie. Ce mercredi matin, les autorités communales schaerbeekoises ont inauguré le "Pôle Jolly-Gaucheret", situé entre la rue Gaucheret et la rue Jolly.

Le projet a été mené dans le cadre du "contrat de quartier durable Reine-Progrès 2012-2016". "Le nouveau pôle comprend la halte-accueil Omega de 12 lits, 5 nouveaux locaux pour l’école 8, une nouvelle salle de sport et enfin une grande salle polyvalente destinée aux associations du quartier", indique la commune dans un communiqué.

Omega est la 18e implantation de l’ASBL Crèches Schaerbeek, et, avec une douzaine de lits, également la plus petite crèche communale. "Elle contribue toutefois à améliorer le taux de couverture de la commune de Schaerbeek. Cette crèche offre par ailleurs de nouvelles places dont le tarif est déterminé en fonction du revenu des parents à un quartier dont les habitants ont un des revenus moyens les plus bas de Schaerbeek", précise la commune.

Outre ce pôle ont récemment été créés dans ce quartier une maison médicale, une antenne de propreté pour le service Espace Vert et Propreté, des logements sociaux rue Jolly (bientôt inaugurés).