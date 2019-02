Le 28 janvier une femme et ses deux petits enfants ont été fauchés sur ce passage pour piétons. Le collectif 1030/0 a organisé une action pour répondre à ce énième accident sur le territoire schaerbeekois.

"C'est une zone 50, roulez moins vite", crie une dame sur un automobiliste du boulevard Lambermont. Pendant ce temps, une cinquantaine de gens attendent que le feu soit vert pour former une chaîne humaine devant la file de voitures, munis de panneaux "1030/0".

Cette action menée par le collectif 1030/0 qui plaide pour plus de sécurité routière à Schaerbeek s'est déroulée ce mardi matin. De 8h à 8h30, des membres du collectif et citoyens bénévoles se sont rassemblés sur le passage pour piétons du boulevard Lambermont, où une femme et ses deux petits enfants se sont récemment fait faucher. À chaque feu vert, le groupe se positionnait en chaîne sur le passage pendant qu'une personne distribuait des tracts aux automobilistes, pour sensibiliser à la sécurité routière.

"Il faut que ce lieu dangereux de Schaerbeek soit plus contrôlé et amélioré. Il y a encore trop d'accidents ici", déplore Benoît, l'un des organisateurs. "On sait que c'est une voirie régionale donc on demande à la Région d'agir mais aussi à la commune. Il faut arrêter de se renvoyer la balle et assumer ses responsabilités."

Sur place, le bourgmestre Bernard Clerfayt (Défi) était également présent. "Il faut supporter cette initiative citoyenne car il faut conscientiser les gens. Beaucoup d'accidents continuent d'arriver à cause du comportement des conducteurs. Il faut mettre un terme à cette insécurité routière", déclare-t-il.