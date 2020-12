L'association Fedactio organise une grande collecte de sablés qu'elle distribuera ensuite aux maisons de repos schaerbeekoises et aux sans-abri, avec l'association Union Help. Si la récolte est bonne, d'autres maison de repos bruxelloises pourront également en bénéficier.

Si vous souhaitez participer à ce Noël solidaire, vous pouvez déposer vos sablés au bureau de Fedactio (27 rue des Palais, 1030 Schaerbeek) les samedi 19 et dimanche 20 décembre entre 14h et 15h. L'équipe de l'association se chargera de faire les paquets individuels et d'y joindre un joli dessin ou une belle lettre.

Pour vous inscrire, n'oubliez pas de remplir le formulaire en ligne.