Ce samedi 25 septembre a lieu Scheut ’N Sound, un festival gratuit et familial à Anderlecht. Ce cocktail de sonorités éclectiques est proposé par le Centre culturel d’Anderlecht Escales du Nord, à l’occasion de la Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Rendez-vous avenue de Scheut 147, de 14h à 22h. Le public profitera entre autres de rythmes africains (Ziza Youssouf), sudaméricains (La Chiva Gantiva), funk ou encore soul. En soirée, la programmation évoluera vers la musique électronique, avec les formations en vogue Tukan (au croisement de l’électronique et du jazz) et Glauque, qui explose les codes de la chanson française et fusionne rap et electro. La scène FestiVan mettra quant à elle en valeur des talents émergents comme le duo Le Vagabond et le Renard, Tempête Bleue, la chanteuse Estelle Baldé ou encore les DJ electroswing de Dig It.

L’événement est entièrement gratuit et libre d’accès sur présentation du Covid Safe Ticket. La programmation complète et les infos pratiques sont disponibles sur le site du centre culturel Escale du Nord www.escaledunord.brussels/scheut-n-sound/