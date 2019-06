Ce jeudi matin, la société de trottinettes électriques Hive a mis à disposition des Bruxellois 800 nouveaux bolides dans les rues de la capitale. L'occasion pour Bruxelles Mobilité de rappeler aux usagers les règles de sécurité à respecter à travers une large campagne digitale. Un sondage en ligne permettant de mieux cerner le profil et les comportements des utilisateurs va également être lancé cet été.

D'après une étude française, 69% des répondants indiquent que leur principale motivation pour utiliser les trottinettes en free-floating est l'aspect amusant de l'usage, avant le gain potentiel de temps. Au vu de ces statistiques, Bruxelles Mobilité veut rappeler que la sécurité routière n'est pas un jeu. "Il y a des risques importants de chutes et d'accidents, notamment des risques de traumatismes crâniens", rappelle l'agence bruxelloise en s'appuyant sur les chiffres d'une étude américaine qui stipule que 15% des traumatismes crâniens sont dûs à un accident en trottinettes. "Il existe des solutions: apprendre à rouler dans un lieu protégé, porter un casquer, ne pas se mettre dans les angles morts des bus et camions, etc."

Selon l'étude française, les usagers feraient d'ailleurs 10% de leurs trajets à plusieurs sur une trottinette. Une pratique que Bruxelles Mobilité déconseille absolument.

Dès le 21 juin, l'agence lance une campagne digitale via des posts sur les réseaux sociaux qui renvoient vers une page de conseils sur le portail de Bruxelles Mobilité.

Une vaste enquête sur l'utilisation de la trottinette électriques (privée ou en libre-servie) sera parallèlement lancée le 1er juillet. Cette enquête se fera via un questionnaire en ligne qui sera diffusé par les opérateurs, les réseaux sociaux et du flyering en voirie aux usagers.