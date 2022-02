La cour d'assises de Bruxelles a tiré au sort, lundi après-midi, sept hommes et cinq femmes, qui seront les jurés au procès de Natalia Kaznatcheeva. Ce sont également six jurés suppléants, quatre hommes et deux femmes, qui ont été retenus. Le procès débutera jeudi matin. L'accusée doit répondre du meurtre de son compagnon, survenu dans le huis clos de leur appartement à Schaerbeek en 2019. La cour d'assises de Bruxelles a procédé à la sélection de 12 jurés effectifs et de six jurés suppléants, pour le procès de Natalia Kaznatcheeva. Celle-ci est accusée d'avoir, en novembre 2019, poignardé à mort son compagnon à leur domicile à Schaerbeek. L'instruction d'audience débutera jeudi matin par l'interrogatoire de l'accusée.

Natalia Kaznatcheeva a été arrêtée le 16 novembre 2019, immédiatement après les faits, et a passé environ un an en détention préventive à la prison pour femmes de Berkendael. Elle a ensuite pu sortir de l'établissement pénitentiaire, remise en liberté sous la modalité du bracelet électronique, par décision de la chambre des mises en accusation de Bruxelles.

Cette quinquagénaire est accusée du meurtre de son compagnon, décédé après avoir reçu sept coups de couteau, durant la nuit du 15 au 16 novembre 2019, dans leur appartement situé rue Aldophe Marbotin à Schaerbeek. Selon l'enquête, il n'y avait que l'accusée et la victime présents dans l'appartement cette nuit-là. Aucune autre personne ne peut témoigner de ce qu'il s'est passé. Lors de ses premières auditions à la police, Natalia Kaznatcheeva a déclaré n'avoir aucun souvenir du déroulement des faits.

Une reconstitution a été organisée le 23 septembre 2020 dans l'appartement en question, qui avait été placé sous scellés judiciaires depuis. Mais cette étape ultime de l'enquête n'a pas pu apporter d'éléments neufs et d'indices supplémentaires pour combler la version floue de l'accusée. Les enquêteurs et le magistrat instructeur espéraient que cette reconstitution fasse rejaillir les souvenirs chez l'intéressée, en vain.

Dans son enquête, la police a également interrogé des proches de Natalia Kaznatcheeva, notamment son ex-mari, qui a affirmé que celle-ci pouvait avoir de violents accès de colère. Il a raconté aux policiers un épisode au cours duquel son ex-femme lui avait lancé un verre de whisky au visage, lui occasionnant une blessure dont il garde une cicatrice.

Enfin, une expertise psychiatrique de l'accusée a été réalisée à la demande du juge d'instruction. Les médecins ont conclu que Natalia Kaznatcheeva ne présentait pas un danger pour la société.