Sept personnes ont été testées positives au Covid-19 au sein de la maison de repos et de soins Le Vert Tilleul à Rhode-Saint-Genèse, dont quatre parmi les résidents et trois parmi les membres du personnel.

"Ils ont été testés positif ce week-end. Toutes les contaminations sont regroupées dans la même section. Le personnel et les résidents ont été vaccinés jeudi et vendredi dernier. Sur base des données actuelles en notre possession, ces contaminations ne sont pas liées à la vaccination", annonce la commune dans un communiqué. "Les résidents et collaborateurs de la section concernée sont actuellement testés au Covid-19. Les autres membres du personnel et résidents seront testés demain."

Un département de cohorte est mis en place pour assurer l’isolement des résidents concernés. Les mesures de précaution maximale sont prises pour assurer la sécurité du personnel et des résidents. Toutes les visites au centre de repos sont suspendues pendant deux semaines. La situation est suivie de près par l’administration locale, en collaboration avec le médecin conseil.