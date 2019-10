Les pompiers de Bruxelles sont intervenus pour plusieurs voitures en feu rue Jean Benaets, à Uccle, mercredi vers 02h30 du matin.

"L'expert en incendie est descendu sur les lieux et il apparaît qu'il y a eu mise à feu volontaire sur l'un des véhicules et qu'ensuite, le feu s'est propagé à d'autres voitures. Une enquête est en cours", a déclaré mercredi Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles. Le feu a entièrement brûlé deux voitures et partiellent cinq autres, rue Jean Benaets, à Uccle, dans la nuit de mardi à mercredi.

D'après les premiers éléments, l'incendie est volontaire concernant un véhicule. Le feu s'est ensuite propagé aux autres voitures et a également endommagé des façades.

Les pompiers de Bruxelles sont restés environ une heure sur place pour éteindre l'incendie et pour contrôler les habitations proches.