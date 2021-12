"Serge Kubla, mon anti-modèle en politique" : qui est vraiment Jean Spinette, futur bourgmestre de Saint-Gilles ? Bruxelles Mathieu Ladeveze © MARIE RUSSILLO

Ce quadra bien trempé, père de deux jeunes enfants, est un technicien qui connaît ses dossiers, reconnaissent ses partenaires et adversaires politiques. L’on dit de lui qu’il est aussi gros bosseur même si ses éternels retards et reports de réunions en lassent plus d’un. Président des hôpitaux Iris (HIS), échevin de l’Enseignement, des Finances, président du CPAS pendant plus de dix ans, employé à mi-temps par le groupe PS au parlement bruxellois (il a promis qu’il quitterait)… Jean Spinette est partout. Dans ses dossiers, sur le terrain aussi. Dans six mois, il remplacera Charles Picqué. Portrait d'une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Portait.