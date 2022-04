Créé en 2004 par deux frères, Jean et Olivier, le Callens Café, au pied de l’IT Tower, à deux pas de l’entrée du bois de la Cambre, a vécu. Ce restaurant branché a été racheté par Serge Litvine, déjà propriétaire de nombreuses adresses de qualité, gastronomiques ou non, dans la capitale : Villa Lorraine, Villa in the Sky, Odette en Ville, Voltaire et Corneille, etc.

"Je sais que le Callens sera entre de bonnes mains et que la famille Litvine lui apportera une nouvelle dynamique", assure Jean, qui continuera de s’occuper de la gestion du restaurant jusqu’à la fermeture définitive cet été.

"Ça ne sera pas un gastronomique"

La famille Litvine prévoit des travaux importants de rénovation pour rouvrir à l’automne avec un tout nouveau concept et sous un nom différent, annonce-t-elle dans un communiqué. Avant de préciser que ce nouveau projet est totalement indépendant de la Villa in the Sky ou du chef Alexandre Dionisio. C’est Vladimir Litvine qui reprend le Callens Café en main.

"Il est un peu tôt pour les détails, nous sommes en plein brainstorming", assure le fils de Serge Litvine. "Je peux juste vous dire qu’il ne s’agira pas d’un restaurant gastronomique. Nous partons vers quelque chose d’accessible, dans la veine d’Odette en Ville ou Lola. Nous allons tenter de développer un concept où les gens pourront rester du début à la fin de soirée : du bar au restaurant puis retour au bar."

Rendez-vous à la rentrée.