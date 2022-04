Les plus célèbres moustaches et lunettes du jazz s’affichent en grand sur la page d’accueil du moteur de recherche Google ce 29 avril 2022.C’est en effet ce vendredi jour pour jour que Bruxelles et les fans du monde entier fêtent les 100 ans de Toots Thielemans.Et il faut dire que ses bésicles épousent à merveille le double "o" du célèbre logo aux 4 couleurs.

Le Doodle est la façon dont le géant du web commémore les dates marquantes du calendrier. Depuis 1998, l’entreprise de Mountain View a pris cette habitude de confier la transformation de ses 6 lettres à des dessinateurs et designers invités pour célébrer fêtes nationales, anniversaires ou événements.

+ LIRE AUSSI | Pour les 100 ans de Toots Thielemans, une partition très jazz à Bruxelles : 4 choses à savoir

Pour souffler les 100 bougies de Toots, c’est l’illustratrice américaine Melissa Crowton qui a taillé un costard à l’harmoniciste marollien. La native de l’Utah avait déjà eu pareil honneur pour Halloween 2017, la Fête Nationale du Canada 2019 ou la Journée internationale du Droit des Femmes 2019 (ci-dessous).Son portrait cubiste du jazzman sera cliquable chez nous en Belgique bien sûr, mais aussi dans les pays où il reste une star: USA, Suède, Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Brésil.

© Melissa Crowton/Google

Huguette Thielemans, la veuve du musicien, ne cache pas sa reconnaissance."C’est un grand honneur que mon mari reçoive autant d’attention pour son 100e anniversaire. Je suis touchée à l’idée que cette formidable illustration de Toots soit visible dans plusieurs pays. C’est une preuve certaine que sa personnalité, sa musique et son héritage dépassent les frontières, encore aujourd’hui. Sa renommée vibre toujours, cela me rend tellement heureuse."

+ LIRE AUSSI | Huguette Thielemans, veuve de Toots : " Quand les chiens entendaient ses gammes, ils hurlaient "