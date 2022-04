Des chiffres parus récemment dans la presse indiquent que seuls 26% des établissements contrôlés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (Afsca) reçoivent un avis positif. Pour l'Agence, notamment, il n'y a pas de quoi crier au désastre sanitaire.

26% à Bruxelles, c'est deux fois moins qu'en Wallonie et qu'en Flandre qui comptent 52% d'avis positifs en 2019. Mais l'Afsca, la fédération de l'Horeca bruxellois, et le ministre des indépendants et des PME David Clarinval (MR) tiennent à rassurer tout le monde. "Premièrement, il est important de préciser qu'aucune fermeture sanitaire définitive n'est à déplorer", rassure Fabian Hermans de la fédération bruxelloise de l'Horeca.



(...)