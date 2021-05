À l’instar des manifestations européennes pour la liberté ou celle de Tous unis derrière Jürgen, La Boum 3 “n’a pas été admise pour non-respect des mesures corona”, a déclaré jeudi la porte-parole de Philippe Close, bourgmestre de Bruxelles, Maïté Van Rampelberg. “Nous, on ne fait rien", assure Dave Monfort, porte-parole du collectif L’Abîme, organisateur de La Boum 3 de ce samedi et qui devrait encore intéresser environ 2000 personnes selon l’événement Facebook. "On donne des rendez-vous. Alors qu’ils soient autorisés ou interdits, les gens ont le droit de prendre des rendez-vous. Jusque-là, on enfreint aucune loi.” Si La Boum 3 avait fait une demande d’autorisation “par principe” suite à la demande de la ministre de l’Intérieur et de Philippe Close, le collectif a voulu “montrer que cela ne servait à rien. On ne fait rien d’illégal. On a prévu le lancement d’une émission radio sur 107.2 FM, disponible sur tout Bruxelles à partir de ce 29 mai. Et on va envoyer des set live car on a une quinzaine de dj’s qui vont venir dans le studio afin de mixer en live et proposer un programme pour faire la fête.” Une fête qui aura lieu un peu partout dans Bruxelles et pas uniquement au Bois de la Cambre. “Il y aura différents groupes qui vont se balader avec des soundsystem mobiles qui vont se brancher sur 107.2 FM. Après, si les gens sont autour et qu’ils veulent danser, ils font ce qu’ils veulent. Et si la police veut charger, qu’ils prennent leurs responsabilités.”

“Cet été, on va s’amuser à récolter toutes les fins de terrasse”