Hier, lors de la visite officielle et protocolaire des ministres de la Santé, fédéral et régional et de la commissaire européenne à la Santé dans le centre de vaccination de Molenbeek, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a demandé que le centre molenbeekois reste ouvert au-delà du 28 août, jusqu'au mois d'octobre précisément.

"Nous avons besoin de ce point fixe d’accroche pour que les gens puissent venir se vacciner après la messe ou après 1 heure à la maison des cultures", a plaidé Catherine Moureaux hier. Pour mémoire, la Cocom a annoncé, voici deux jours, le planning de fermeture des centres de vaccination. Celui de Molenbeek doit fermer ses portes le 28 août.

La Cocom n'a pas fermé la porte à une prolongation. "En fonction de la demande et de la potentielle augmentation de la couverture vaccinale, le centre de vaccination de Molenbeek pourra rester ouvert plus longtemps, à capacité réduite", assure la Cocom via sa porte-parole. En clair, si les vaccinations n'augmentent pas suffisamment à Molenbeek, le centre restera ouvert, avec une ligne de vaccination, plus si nécessaire.

Pour mémoire, 33 000 personnes majeures ne sont toujours pas vaccinées à Molenbeek, sur 100 000 habitants au total.