"Afin de préserver notre capacité opérationnelle et porter secours à la population, le SLFP exige l’arrêt de toutes les activités non-urgente, comme les différentes formations ou recyclages, pendant 15 jours", demande le syndicat libéral des pompiers bruxellois. "La situation due à cette pandémie devient intenable pour les agents du Siamu de la Région de Bruxelles-Capitale et des zones de secours." Le SLFP estime qu'il faudrait un miracle "pour ne pas découvrir de cas positif chaque jour parmi les +/- 170 agents de garde par jour à Bruxelles". Tous sont "en contact régulier avec des patients atteints du Covid". Or, "en l’absence d’arrêt des différentes formations lors desquelles aucune bulle, ni geste barrière ne sont respectés".

Un rat dans une chambre au poste avancé Delta

Certes, "des tests rapides peuvent être mis en œuvre dans le cadre de la gestion de cluster, alors qu’un cluster se définit par deux cas Covid-19 ou plus confirmés parmi les employés sur un même lieu de travail ou au moins deux cas qui ont été identifiés dans un délai de 7 jours, pratiquement à chaque garde, les agents de certains groupements doivent se faire tester à l’aide d’un test rapide car un cluster a été détecté. (...) Il est inutile de préciser, que contrairement à des entreprises qui peuvent effectuer du télétravail, nos agents opérationnels et nos techniciens, ne peuvent pas effectuer ce télétravail. Si à chaque prise de garde les agents doivent se faire tester, leur nez ressemblera bientôt à une balle de basket-ball !"

Le SLFP assure par ailleurs que les agents de garde au poste Delta, ont attrapé un rat l'une des chambres du poste, ce samedi 13 novembre. Tandis que "plusieurs autres rats se promènent devant la porte d’entrée du poste".