La DH a suivi un entraînement des pompiers dans le canal de Bruxelles.

La température frôlait le 1 degré ce jeudi matin au quai de Heembeek où les pompiers de Bruxelles étaient présents avec trois camions. Aucune intervention n’était en cours au canal de Bruxelles, mais un exercice était prévu pour les plongeurs du Siamu.

Malgré le froid de canard sur la berge, les hommes du feu se sont jetés à l’eau pour s’exercer comme c’est prévu lors de chaque garde. La température était un peu plus élevée dans l’eau qu’à l’extérieur, mais la combinaison des pompiers plongeurs ne coupe pas le froid. “Il doit faire entre 5 et 6 degrés actuellement. C’est froid. En été, cela tourne plus autour de 10 ou 15. On porte une sorte de pyjama sous la combinaison imperméable. Cela atténue le froid, mais on le sent toute de même. On met globalement une minute à se préparer dans le camion avant même d’arriver au sinistre. On doit être prêt à intervenir tout le temps. On s’entraîne aussi avec notre bateau, mais pas aujourd’hui”,raconte Sébastien Demonceau, pompier au Siamu au moment de s’équiper pour plonger,“Mon collègue qui va plonger pour le premier exercice a environ 45 kilos de matériel sur lui. La bouteille d’air en pèse déjà une trentaine. Il va aller maintenant remonter une voiture. Notre équipe est composée de deux plongeurs, un assistant et un chauffeur. Ce dernier s’occupe de la grue notamment. L’assistant nous aide pour le matériel et un des plongeurs attend en général hors de l’eau et apporte de l’aide si besoin”.

Le pompier plongeur Arnaud Watelet a ensuite sauté dans l’eau avant d’explorer les profondeurs du canal à la recherche d’un véhicule épave. Ce dernier sert pour tous les exercices. Après une descente d’environ 3,5 mètres de profondeur et quelques instants de fouille, le pompier a localisé le véhicule. “Là, on fait sortir la grue. On attache les câbles idéalement aux roues avant du véhicule. Il a aussi observé si la voiture était vide avant comme lors de chaque opération. On voit aussi dans quel sens est tombé le véhicule dans le canal. La vision est nulle dans l’eau. En réalité, on plonge sur base d’informations et on recherche en tatillonnant”, commente Sébastien Demonceau à l’instant où la grue sort toute la carlingue de l’eau.

Quelques instants plus tard, le pompier se jetait lui aussi à l’eau pour servir de victime au second exercice du jour. Son collègue Arnaud Watelet, toujours dans l’eau, s’est mis à nager dans sa direction pour le rechercher, le stabiliser et l’attacher à un harnais. “Ici, comme je joue une personne vivante, on m’hélitreuille avec la grue de l’eau jusqu’au quai. Lorsqu’il s’agit d’un cadavre, on le met sur un brancard. Il faut savoir qu’une personne décédée pèse lourd et est difficile à bouger”, relate le plongeur qui jouait la victime.

Ce type d’exercice fait partie d’un panel bien plus large de cas auxquels ils doivent faire face comme le racontent les pompiers au moment de prendre leur douche au désinfectant après leur sortie de l’eau.“On intervient aussi pour des péniches en feu, des gens qui se jettent à l’eau, des objets visibles dans l’eau comme des corps par exemple. J’ai même du faire un massage cardiaque un jour à une personne que j’ai été cherchée alors qu’on nous avait dit qu’elle était décédée. J’ai déjà eu 2 ou 3 fois des personnes qui jettent leur chien à l’eau aussi” , détaille Sébastien Demonceau. Ce dernier explique que les plongeurs interviennent beaucoup pour des animaux.

Chaque année les pompiers plongeurs interviennent une centaine de fois sur le canal, mais aussi dans les étangs de la région bruxelloise. "Nous allons d’ailleurs renforcer l’équipe en 2019. Elle compte pour le moment 26 personnes, mais il faut faire face à un nombre croissant d’incidents", explique David D’Hainaut, capitaine responsable des plongeurs du Siamu.