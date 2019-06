Après avoir quitté la table des négociations avec les experts de la secrétaire d’État en charge du Siamu Cécile Jodogne (Défi), le front commun syndical des pompiers s’est rendu devant le siège du PS. Les délégués ont été reçus par la secrétaire d’État en charge de la Fonction publique Fadila Laanan et Caroline Désir.

"Lorsque j’ai entendu les pompiers, j’ai compris que la confiance était vraiment rompue, commente la secrétaire d’État. Dans ces conditions, cela ne sert plus à rien de continuer à faire des réunions de travail." Fadila Laanan leur a donc suggéré de coucher leurs revendications sur papier et de les transmettre, pour lundi au plus tard, aux formateurs du futur gouvernement bruxellois, le socialiste Rudi Vervoort et l’Écolo-Groen Elke Van den Brandt. Objectif : que leurs revendications figurent en bonne place dans la prochaine déclaration gouvernementale.

Cette solution n’arrange pas du tout Cécile Jodogne. Ce vendredi midi, l’élue Défi a regretté la décision des pompiers de quitter la table des négociations syndicales. "Il faut être très clair : à aucun moment il n’a été question, en proposant un système de prime d’opérationnalité, de pénaliser les pompiers. Il n’y a aucune volonté de faire perdre de l’argent aux agents ni de faire des économies sur le dos du Siamu", a-t-elle indiqué dans un communiqué avant de rappeler qu’à la suite d’un "contentieux entre le Siamu et l’ONSS, il en découle une décision de justice qui va à court terme affecter négativement le salaire des pompiers et agents du Siamu si aucune solution n’est trouvée".

Jusqu’au mois d’octobre

D’après nos informations, le tribunal laisse au gouvernement bruxellois jusqu’au mois d’octobre pour valider le projet de réforme. Faute de quoi, l’accord trouvé suite à la négociation entre l’ONSS et le Siamu tomberait à l’eau. Le Siamu devrait donc rembourser les trente millions d’euros réclamés… via des prélèvements sur les salaires des pompiers ? C’est ce que semble expliquer la secrétaire d’État dans son communiqué. Autrement dit, soit vous acceptez de perdre un peu maintenant, soit vous risquez de perdre beaucoup plus en octobre…

En acceptant l’ouverture de négociations sur ce dossier fin mai dernier, le gouvernement ne s’attendait visiblement pas à ce que la situation explose de la sorte. "Cela n’a aucun sens de lancer des négociations maintenant et d’engager le prochain gouvernement, explique une source proche du dossier. D’autant que, lorsque Mme Jodogne a présenté son projet de réforme au gouvernement, il n’était pas question de perte de salaires pour les pompiers mais de répondre, rapidement, à la menace de l’ONSS." C’est d’ailleurs ce que répète encore aujourd’hui la secrétaire d’État dans son communiqué. "À ceci près que les chiffres présentés lors des négociations de cette semaine ne semblent clairs aux yeux de personne. Le risque de perte de salaire est donc réel puisque rien n’est clair. Or tout le monde sait que le PS a toujours soutenu les droits acquis. On peut comprendre que le PS ne soit pas du tout à l’aise avec la possibilité d’une diminution de salaire pour les pompiers, de base surtout. Raison pour laquelle les socialistes ont lâché Cécile Jodogne en offrant une porte de sortie aux pompiers via la remise d’un mémorandum aux formateurs. Et renvoyé le dossier au prochain gouvernement."