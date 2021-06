Tout comme le bureau d'études Moore Business Consulting, Unia (Institution publique indépendante qui lutte contre la discrimination, NDLR) a récolté une série de témoignages sur le racisme au sein du Siamu. L'un des signalements reçus par Unia date du 29 octobre 2019, suite au vandalisme du casque puis du casier d'une recrue d'origine maghrébine qui affirmait que ces incidents n'étaient que la partie émergée de l'iceberg.

Dans un rapport d'une vingtaine de pages, Unia relate ainsi les témoignages anonymisés exprimant les discriminations subies à la fois au niveau de la formation, de l'exécution des tâches et des possibilités de promotion. Plusieurs témoins ont relaté le traitement spécifique dont feraient l’objet les recrues d’origine étrangère lors de l’instruction. Ils échoueraient plus fréquemment aux examens et évaluation au cours de l’instruction. "Depuis plusieurs années, à chaque session d'instruction, une recrue d'origine maghrébine est prise pour cible et on lui fait rater ses examens prétextant des excuses fallacieuses."

La note indique également qu'un témoin s’est abstenu de suivre une formation lui permettant d’exercer une autre fonction tenant compte du profil du pompier, connu comme étant raciste, qui évaluait les candidats à cette formation, il considérait que cela ne valait pas la peine de s’inscrire et d’y investir du temps vu qu’il estimait qu’il ne réussirait jamais. Son supérieur lui aurait dit qu’il avait raison.

Les recrues témoignent par ailleurs d'un deux poids deux mesures en matière de sanctions et de licenciement : "Un Sergent flamand prend le volant de l'auto-échelle pour une intervention alors qu’il est mort bourré.. Il tourne au coin [d’une rue] et fracasse un autobus De Lijn... Il abandonne son véhicule en courant et rentre à la caserne de l'héliport pour tenter de convaincre un collègue de prendre sa place... La police vient le chercher à la caserne. Sanction : une "bête" mutation de 6 mois, autant dire rien ! Un collègue d'origine maghrébine, lui, est accusé de plusieurs absences injustifiées.. Malgré le fait qu’il conteste, il est renvoyé définitivement."

Le racisme s'exprime également à l'égard de la population. "Quand tu es au Congo, [Tunisie, etc], est-ce que tu appelles le 112 ? non ? Ca n’existe pas, hein ? Tu viens ici, tu en profites, c’est ça ?" Un témoin est intervenu avec des collègues suite à un appel, une dame noire venait d’accoucher chez elle et un pompier a dit "je ne touche pas à ça" en parlant du nouveau-né, précise encore le rapport. Plusieurs témoins d’origine étrangère affirment qu’ils refuseraient que les pompiers interviennent chez leur propre mère.

Là où l'audit Moore indique que le problème se situe surtout au niveau du cadre opérationnel et de plusieurs niveaux hiérarchiques dans plus d’une caserne ou équipe, la synthèse d'Unia affirme qu'il "est incontestable qu’il existe au sein du Siamu un climat xénophobe qui légitime des propos et actes à caractère racistes punissables par la loi". Sur une note plus positive, elle ajoute que "les témoignages reçus expriment l'espoir de dizaines de personnes qui veulent contribuer au rôle important que les pompiers doivent jouer et qu’ils espèrent pouvoir jouer sur un pied d'égalité avec leurs collègues".

Développement d'une politique de diversité, remaniement des équipes, mise en place d'une politique disciplinaire : Unia établit six recommandations pour lutter contre les violences racistes au sein du Siamu. A travers la députée Leïla Lahssaini, le PTB demande, lui, à la Région de mettre en place une “ligne verte” pour libérer la parole des victimes et protéger les lanceurs d’alerte, contre la culture de l’omerta et le corporatisme, au sein des pompiers bruxellois.

La note d'Unia ayant été envoyée ce lundi aux députés, la commission parlementaire prévue ce mardi a été reportée. "Le travail doit être fait. Le rapport d'Unia identifie les problèmes et indique les pistes pour y remédier. Tout cela sera présenté et expliqué le 15 au Parlement", explique le cabinet du secrétaire d'Etat Pascal Smet (Vooruit).