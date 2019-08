Le chef de groupe PS à la Chambre, Ahmed Laaouej, réclame une réunion rapide de la commission des Finances de la Chambre après la publication par le journal L'Echo des conclusions d'un rapport d'audit confidentiel accablant de l'Inspection des Finances relatif au siège bruxellois de la police fédérale, a-t-il indiqué samedi soir.

D'après un rapport d'audit confidentiel de l'Inspection des Finances, le siège de la police fédérale a, en effet, coûté 312 millions d'euros, soit des dizaines de millions d'euros en trop au contribuable, selon l'Echo, qui s'est procuré le document en question. Le rapport dénonce, en outre, une série de manquements graves dans ce dossier comme le non-respect de la loi relative aux marchés publics. L'Inspection des Finances dit par ailleurs craindre que les manquements constatés dans ce dossier se répètent dans d'autres dossiers immobiliers plus récents, en particulier parce qu'il s'agit d'importants contrats de location impliquant des travaux d'aménagement.

Pour toutes ces raisons, le député socialiste réclame une réunion rapide, soit à la rentrée, de la commission des Finances de la Chambre afin d'entendre non seulement les auteurs du rapport mais aussi le ministre qui a la tutelle sur la Régie des Bâtiments. Le député fédéral Ecolo Gilles Vanden Burre a également "demandé, au nom du groupe Ecolo-Groen, aux présidents de la commission des Finances (Kattrin Jadin) et des entreprises publiques (Jean-Marc Delizée) que ce rapport d'audit soit envoyé à l'ensemble des députés et que des auditions soient organisées au parlement, dès la première semaine de septembre, au vu de la gravité des manquements constatés dans ce rapport."

Dans sa lettre, l'écologiste demande également à ce que le ministre de tutelle de la Régie des Bâtiments (Koen Geens), l'administrateur général de la Régie des bâtiments (Laurent Vrijdaghs) et les auteurs du rapport d'audit soient auditionnés en commission parlementaire.