Signes coloniaux dans l'espace public : Anderlecht va contextualiser square, rues et stèle avant la fin de l'année BruxellesPhotos M. L. © DEMOULIN BERNARD

Très concrètement, sont ici ciblés : la rue Sergent Henri Debruyne - du nom d'un soldat volontaire et mort au Congo ; la rue du Transvaal - en mémoire aux Boers ; l'avenue Saïo - en référence à une bataille - ; le square des Vétérans coloniaux - où l'on peut lire, sur la plaque : "en l'honneur des pionniers de l'œuvre congolaise de 1876 à 1908, annexion du Congo” et la stèle de l'hôtel de Ville sur laquelle on peut lire : "A la mémoire des Anderlechtois morts au Congo pour la civilisation".