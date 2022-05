Sihame Haddioui "n'avait plus le choix", après avoir émis un signalement en interne auprès de la bourgmestre et du premier échevin, l'écologiste a confirmé ce jeudi sa plainte pour atteinte à l'intégrité sexuelle pour des propos et des gestes survenus notamment pendant un conseil communal. L'échevine avait déposé, en février dernier, une plainte auprès de la bourgmestre faisant fonction Cécile Jodogne (Défi) qui avait alors changé les places des sièges pour les conseils communaux à suivre. "J'estime que changer de place n'était plus suffisant, depuis le mois de mars je ne vais plus en collège. C'est une situation qui impacte concrètement mon travail d'échevine. Je décide donc de porter plainte au pénal parce que c'est mon ultime recours, j'ai essayé toutes les pistes en interne." Avec l'ouverture de cette plainte, Sihame Haddioui espère "que la justice fasse son travail".

Un #metoopolitique en Belgique