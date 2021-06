Sihame Haddioui, l'échevine Ecolo qui "a inflitré la politique pour kick les fesses du patriarcat" Bruxelles M. L. © DR

Dans le cadre d'une annonce postée sur FB où l'élue Ecolo et ses colocataires partent à la recherche de trois nouveaux locataires, les quatre déjà installé.e.s se présentent. Sihame Haddioui est ainsi qualifiée de "féministe queer radicale qui a infiltré la politique pour kick les fesses du patriarcat". Aussi, "Sihame est monomaniaque. Elle aime : parler de féminisme intersectionnel et les Simpson. Son ambition : créer un podcast de coloc pour parler d’intersectionnalité et de Simpson."