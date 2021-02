Le jugement sera rendu le 10 mars prochain. Le prévenu a été arrêté le 8 novembre dernier au Grand-Duché de Luxembourg. Il était activement recherché depuis les faits, survenus le 22 mai 2020 vers 21h00, dans la station de métro Botanique à Saint-Josse-ten-Noode.

Le déroulement de l'agression a été filmée par un usager de la Stib. Les images montrent un homme vêtu d'une veste sombre couché sur le sol et un second individu, vêtu d'un polo clair, debout à ses côtés, un couteau en main. Ce dernier assène ensuite à l'homme au sol un coup de couteau dans la cuisse, avant de reculer de quelques pas et de prendre la fuite.

Les jours de la victime étaient considérés comme en danger.

Les raisons de l'agression semblent futiles. Le ton est monté entre la victime et le suspect parce que celui-ci l'a suivie de près pour tenter de sortir de la station sans devoir valider un titre de transport.